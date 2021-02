Legge parchi, associazioni ambientaliste alla Regione: “Inserire anche aree protette savonesi”

Liguria. Le associazioni ambientaliste chiedono alla Regione Liguria di provvedere al più presto alla modifica del testo della Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), così come indicato dalla Corte Costituzionale lo scorso maggio e come richiesto dalla lettera inviata dalle associazioni all’ente lo scorso novembre.

I presidenti di Legambiente Liguria, Italia Nostra Liguria, LIPU e WWF Liguria sottolineano come “a distanza di mesi dalla pronuncia della Corte Costituzionale, ancora sul sito della regione Liguria non siano state inserite nell’elenco delle aree protette quelle di interesse della Provincia di Savona, in ossequio a quanto disposto dalla Sentenza 20 maggio 2020 n. 134”.

La richiesta degli ambientalisti fa riferimento alla contestata legge regionale, dove la Regione Liguria all’art. 14 (Riordino delle Aree protette esistenti), al comma 1 lettera D, nel confermare le aree naturali protette di interesse provinciale e locale non citava le aree protette di interesse provinciale savonese, limitandosi ad elencare quelle presenti nella Città Metropolitana di Genova.

Diversamente, nella sentenza della Corte Costituzionale si legge: “La disposizione impugnata è perciò costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone la soppressione delle aree protette già istituite e non indicate tra quelle “confermate” nell’art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995″.

“Da parte nostra siamo disponibili come sempre a collaborare con la Regione Liguria – dichiarano i presidenti di Legambiente Liguria, Italia Nostra Liguria, LIPU e WWF Liguria – la nostra preoccupazione nasce dal fatto che ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro scritto alle nostre precedenti comunicazioni, né abbiamo visto apportare alla legge le modifiche richieste dalla Corte Costituzionale”.

Cliccando qui è possibile leggere la lettera inviata al Presidente della Regione Liguria e alla Direzione Centrale Affari Legislativi e Legali dell’Ente firmata da Santo Grammatico Presidente Legambiente Liguria, Roberto Cuneo presidente Italia Nostra Liguria, Aldo Verner Presidente regionale LIPU e per il WWF Italia il Delegato Liguria Marco Piombo.