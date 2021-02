Lega, nuovo commissario cittadino a Savona: è il senatore Francesco Bruzzone

Savona. Dopo il caso Cam e la vicenda del piano rifiuti a Savona con il conseguente terremoto politico nella Lega, che ha portato alle dimissioni del segretario cittadino Maria Maione, è stato nominato come nuovo commissario della città della Torretta il senatore Francesco Bruzzone.

A lui il compito di guidare il partito nel complesso periodo elettorale, con le amministrative ormai incombenti e una situazione interna ad alta tensione.

Il neo commissario assicura piena continuità politica: “Savona e Genova hanno un legame solido all’interno di un sistema portuale che, con Vado Ligure, rappresenta il polo principale nel Mediterraneo” afferma.

“Un sistema che trova forza anche nel reciproco buon governo di centrodestra”.

“Una sfida che ho accettato volentieri, per dare il mio contributo su una partita decisiva per il futuro della città e che va al di là della sfida elettorale su cui lavoriamo per la riconferma del centrodestra a Palazzo Sisto” conclude Bruzzone.