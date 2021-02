Leca d’Albenga, riapre il Museo della Resistenza

Albenga. “Finalmente anche il nostro piccolo museo riapre. Dopo questo lungo periodo domani venerdì 5 febbraio dalle 15 alle 17.00 il Museo della Resistenza di Leca d’Albenga riaprirà i battenti per tutti coloro che vogliono conoscere o rivedere foto, documenti e armamenti della seconda guerra mondiale e soprattutto del periodo resistenziale”. Lo fanno sapere, in una nota, dalla direzione del museo ingauno.

“Nel museo – spiegano – è stato predisposto un percorso e verranno rispettate le norme anti – Covid. Chi lo desidera potrà anche fare o rinnovare la tessera A.n.p.i. per l’anno 2021. Il museo, non appena sarà possibile, riprenderà le aperture il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30 oppure previo appuntamento (sul sito Anpi Leca). L’A.n.p.i. di Leca inoltre, considerato il vile affronto all’interno delle istituzioni perpetrato nella Giornata della Memoria durante il Consiglio Comunale a Cogoleto da parte di tre consiglieri, prenderà parte alla manifestazione che si terrà sabato 13 febbraio a Cogoleto dove le A.n.p.i. chiederanno le dimissioni dei tre consiglieri e ribadiranno tutti insieme la ferma condanna a questi atti che riportano alla memoria le tragedie del ventennio fascista, i morti per le scelte scellerate del regime, i milioni di morti e le sofferenze immani dei campi di sterminio”

“La settimana successiva anche l’Anpi Leca contribuirà alla raccolta firme con un banchetto in piazza contro ogni propaganda fascista e nazista” concludono.