Ceriale. Il Parco Acquatico Le Caravelle cambia proprietà: la struttura di Ceriale infatti è stata acquistata da Beppe Costa, attuale presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment.

L’imprenditore acquisisce il più grande parco acquatico ligure attraverso Poggio 13, società di cui è amministratore unico. Con questa operazione, che ha un valore complessivo di 6 milioni di euro, Le Caravelle entrano nell’orbita del più ampio sistema integrato di Costa Edutainment, società che gestisce tra gli altri l’Acquario di Genova, il Galata Museo del Mare, l’Aquafan di Riccione, Oltremare e gli acquari di Livorno e Cattolica.

Foto 3 di 4







“L’obiettivo – fanno sapere da Costa Edutainment – è rafforzare la proposta turistica della regione Liguria rendendola sempre più ampia, diversificata e capace di attrarre flussi turistici italiani e internazionali”. L’operazione è stata conclusa grazie a un finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo ed è stata assistita dall’avvocato Andrea Dal Negro dello studio Carbone e D’Angelo.

Le Caravelle è il parco acquatico più importante della Liguria, con una media di 120.000 visitatori all’anno. Inaugurato nel 1989 e dedicato a Cristoforo Colombo, come suggerisce il nome, è situato in una zona verde ai piedi della riserva Naturale regionale di Rio Torsero, a soli 5 km dal comune di Albenga, e affacciato sul bellissimo mar Ligure. Vanta una consolidata e indiscussa esperienza nel settore della ricettività e dell’intrattenimento estivi che lo rende uno dei parchi acquatici più apprezzati del Nord Italia.

Comodissimo da raggiungere a poca distanza dalla via Aurelia, si estende su una superficie di 80.000 mq e propone attrazioni – scivoli, toboga, kamikaze, piscina a onde, la speciale area relax “La sorgente del cuore” – per il pubblico di grandi e piccini con prevalenza famiglie con una proposta all’insegna della spensieratezza e del divertimento grazie ad una collaudatissima formula che unisce intrattenimento, coinvolgimento e gioco.

Gli scivoli e le attrazioni, di proprietà del parco, sorgono in parte su terreni di proprietà e in parte su terreni comunali oggetto di una concessione della durata di 25 anni rinnovata nel 2019.

La struttura osserva un’apertura stagionale da giugno a settembre. Le Caravelle, oltre ad essere uno dei poli del divertimento più conosciuti ed apprezzati della Liguria, è anche un’azienda che dà lavoro ad oltre una cinquantina di addetti diretti, ai quali vanno sommate altre 20 persone addette al servizio di ristorazione e ai tecnici (elettricisti, idraulici, giardinieri e manutentori) di indotto. Senza dimenticare, ovviamente, le agenzie di viaggio e le altre aziende del territorio e non che collaborano regolarmente con il parco acquatico.

“A tal proposito – fanno sapere da Costa Edutainment – in un’ottica ulteriore di sinergia, il parco è già entrato a far parte dell’offerta promossa da C-Way, il tour operator del gruppo. Grazie alla nuova proprietà e come segnale di ripresa del mondo turistico dopo il difficilissimo periodo legato alla pandemia, il parco intraprenderà un percorso di rinnovamento che si estenderà su più anni e che gli consentirà di consolidare l’indice di gradimento da parte del pubblico”.

Confinante con il parco acquatico, sorge il Villaggio turistico Il Paese di Ciribì – oltre 24.000 mq con possibilità di espansioni ulteriori nella quiete di un bosco caratterizzato dalla folta vegetazione, 62 bungalow bilocali o trilocali in muratura o legno e un’area campeggio – che consente di integrare l’offerta con una proposta di ricettività immersa nel verde.