Loano. Una mattinata e una giornata da dimenticare per tanti automobilisti in transito sulla via Aurelia nel tratto tra Loano e Pietra Ligure.

A causa dei lavori per la nuova asfaltatura di un tratto di Aurelia nella cittadina loanese, al confine con Pietra Ligure, la viabilità è andata letteralmente in tilt.

Per consentire l’intervento è stato necessario istituire un senso unico alternato, con la circolazione viaria regolata da movieri. I lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sono relativi al bando di Anas per la manutenzione delle strade statali liguri.

Fin dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code, con infiniti tempi di percorrenza, causando la rabbia e le proteste di molti automobilisti. Numerose le segnalazioni arrivate alla nostra redazione: “Un’ora per andare da Pietra Ligure a Loano, insostenibile…”. E ancora: “Come si fa ad autorizzare certi lavori così impattanti al lunedì, in pieno giorno?” si chiede un altro nostro lettore.

E ancora: “In un momento già difficile per tutti si creano altri disagi”. Infine: “Sono lavori che chiaramente devono essere programmati e fatti durante le ore notturne, non si può bloccare la circolazione in questo modo…”.

“Forse è opportuno ricordare che la via Aurelia è l’unico collegamento stradale percorribile da mezzi, auto e veicoli, quindi prima di iniziare certi interventi è meglio pensarci e ragionare sui forti disagi che si creano”.