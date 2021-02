“L’amicoAvo”, a Pietra l’iniziativa della residenza protetta Santo Spirito per combattere la solitudine

Pietra Ligure. Nasce “L’amicoAvo: una telefonata che mi sta a cuore”, il servizio promosso dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con i volontari e dedicato prioritariamente ad offrire compagnia telefonica e a combattere la solitudine degli anziani e delle persone più fragili ricoverati in struttura.

“L’iniziativa – spiegano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino – si inserisce all’interno di un più ampio percorso di riconoscimento e promozione del valore sociale e civile dell’attività di volontariato come espressione di cittadinanza attiva che ha visto il rinnovo per il triennio 2021-2023 della convenzione con Avo “Riviera delle Palme” finalizzata ad assicurare agli ospiti della nostra residenza protetta, nei tempi e nei modi di volta in volta possibili e autorizzati, una presenza amichevole con cui dialogare e svolgere attività socializzanti e riabilitative”.

“L’emergenza sanitaria – sottolineano il sindaco e l’assessore – che stiamo purtroppo ancora vivendo oltre che da un punto di vista sanitario ed economico ha impattato notevolmente anche in ambito sociale, acuendo situazioni di solitudine e di isolamento soprattutto per i nostri anziani nella casa di riposo a cui, ormai da un anno, è stato chiesto, a tutela della loro salute, l’enorme sacrificio del distanziamento fisico dai propri affetti e anche dai volontari che regolarmente andavano a trovarli, assicurando loro una presenza amichevole, calore umano, dialogo e aiuto”.

“Come amministrazione – proseguono – abbiamo sentito l’esigenza di mettere in campo forme anche inedite per garantire loro vicinanza e presenza e abbiamo subito sposato e condiviso la proposta fattaci dall’Avo “Riviera delle Palme” nella persona della sua presidente Carla Maccagli che da subito ringraziamo, insieme a tutti i volontari, per la disponibilità”.

“Il progetto “L’amicoAvo” si offre come attenzione proprio a tutte quelle persone anziane o comunque più fragili che in questo difficile momento accusano maggiormente l’assenza di contatti sociali e si trovano a vivere situazioni di solitudine che accrescono il loro senso di scoraggiamento. I volontari, attraverso una semplice telefonata a cadenza settimanale, possono veramente diventare quel “buon amico” capace di ascoltare e dialogare, offrendo compagnia e conforto”.

“Ovviamente – concludono Vincenzi e Pastorino – le modalità di attuazione del servizio prevedono il consenso delle persone contattate che verranno preventivamente informate dai nostri servizi sociali e il rispetto di tutte le norme in materia di riservatezza”.