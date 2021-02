L’Albisola Pallavolo batte l’Albenga in rimonta, coach Valle: “Vittoria del gruppo, ora testa al Finale”

L’esordio dell’Albisola Pallavolo impegnata nel campionato di Serie C femminile è partito per il verso sbagliato. In trasferta contro l’Albenga, le ragazze di coach Valle hanno perso il primo set con il punteggio di 25 a 23. Poi, la reazione sperata che ha portato le albisolesi ad aggiudicarsi i tre parziali seguenti, condizione necessaria e sufficiente per far bottino pieno. Vittore a 15, 19 e 19.

Queste le atlete convocate per la prima uscita stagionale: Vernetti, Brunasso, Trombetta, Ferraro, Carlini, Valdora, Gatto, Manitto, Botta, Quaranta, Scapacino, Traman.

“Già tornare in palestra dopo un anno è stato importante”, afferma il coach Francesco Valle. “È stato importante ricominciare a fare quello che ci piace dopo tutto questo tempo di incertezza – prosegue – abbiamo trovato l’Albenga che ci aspettavamo. Siamo stati perfetti sotto alcuni punti di vista ma per altri aspetti dobbiamo ancora migliorare. D’altronde, la pandemia non ha permesso di svolgere un numero adeguato di allenamenti congiunti e la squadra è nuova in molti elementi. Abbiamo una squadra molto valida, con quattordici elementi che ci consentono di far fronte anche a imprevisti dettati dalle quarantene. Ieri, è stata una vittoria del gruppo contro una squadra forte e in una partita difficile anche perché oltre a essere un derby molte giocatrici di entrambe le squadre si sono contese anche numerosi titoli giovanili. Con l’Albenga sono sempre sfide molto sentite anche per questo”.

Il prossimo appuntamento delle biancoazzurre sarà mercoledì sera alle ore 21 in casa contro il VT Finale. “Poco tempo per preparala – conclude Valle – ma faremo del nostro meglio”.