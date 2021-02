La Cgil di Savona piange la scomparsa di Claudio Parrotta

Savona. “Con dolore immenso stamattina abbiamo appreso che è mancato il compagno Claudio Parrotta”. Lo comunica, in una nota, la segreteria savonese di Cgil-Spi.

“Claudio – spiegano i sindacati – per tutta la vita ha dedicato un fortissimo impegno all’attività sindacale nella CGIL. Prima come delegato e dirigente nella categoria dei chimici, poi nel sindacato pensionati SPI CGIL, sempre in primo piano negli anni delle lotte e delle vertenze storiche nella nostra provincia ed ancora oggi costantemente pronto a dare un contributo nelle discussioni e nell’organizzazione dell’attività sindacale e delle iniziative della Camera del Lavoro e dello SPI di Savona di cui Claudio, oltre che Presidente del Comitato Direttivo provinciale e componente di quello regionale, era figura costantemente presente presso la sede di Via Torino – Villapiana”.

“La Cgil di Savona oggi perde una figura di riferimento, un compagno di lotte, un amico – concludono -. Tutte le compagne ed i compagni della Camera del Lavoro e dello Spi Cgil di Savona partecipano al dolore della famiglia”.