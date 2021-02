Albenga. Dopo la straordinaria giornata riservata agli assoluti, l’XCO Coppa Città di Albenga ha completato la sua dodicesima edizione con una domenica dedicata alle gare giovanili e agli amatori.

La valenza nazionale delle prove ha portato sul circuito di Campochiesa ben 537 ragazzi e 206 amatori, un numero clamoroso considerando il periodo che stiamo vivendo. La gestione dell’evento poteva rivelarsi difficile, invece la rigida adozione dei protocolli previsti ha permesso la perfetta riuscita anche di questa seconda giornata organizzata dall’Ucla 1991, come la prima completamente priva di pubblico.

La gara giovanile era il primo atto di una stagione che riserverà alle nuove generazioni molti appuntamenti e in tutti c’era la voglia di incominciare con un gran risultato. Questi alla fine i vincitori: Noa Filippi (BMX Club Cavaillon/ES1), il campione tricolore di ciclocross Ettore Fabbro (Jam’s Team Bike Buja/ES2), Nicholas Travella (Cicli Fiorin/AL1), Davide Donati (Monticelli Bike/AL2), Lise Revol (Veloroc Cavaillon/ED1), Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese/ED2), Beatrice Temperoni che ha bissato la vittoria del 2020 (Cicl.Bordighera/DA1) e Valentina Corvi (Melavì Tirano Bike/DA2). La prova più incerta è stata quella delle Esordienti 2° anno, dove la campionessa italiana di ciclocross Elisa Ferri ha chiuso con soli 2” su Anna Sinner (Sunshine Racers).

Nel pomeriggio spazio ai Master con le prove che dovevano assegnare le maglie tricolori del Gran Prix d’Inverno. Grande prestazione di Alberto Riva (Pavan Free Bike), vincitore lo scorso anno fra gli M2, che si è aggiudicato la prova della categoria superiore con 28” su Ivan Pintarelli (Team Bsr). Bis consecutivo anche per Claudio Zanoletti (Pavan Free Bike) primo fra gli M7. Nelle altre categorie titoli per Lorenzo Guidi (Cycling Team Zerosei/ELMT), Michele Piras (Team Marchisio Bici/M1), Francesco Mensi (Niardo for Bike/M2), Ivan Testa (Vam Race/M4), Manfredi Zaglio (Team Stefana Bike/M5), Daniele Magagnotti (Asd Avesani/M6). In campo femminile Valentina Garattini (Niardo for Bike) si è confermata la più forte sul percorso di Albenga fra le EWS, nelle altre prove titoli invernali per Lorena Zocca (Sc Barbieri/W2) e Paola Bonacina (Pavan Free Bike/W3).

La Coppa Città di Albenga va in archivio con la consapevolezza di aver dimostrato che anche in tempo di pandemia si può allestire un grande evento di massa per la mountain bike, gestito con responsabilità e sicurezza. L’appuntamento è per il prossimo anno, confidando in un momento generale migliore.