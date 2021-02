Interpellanza Lega palestre e agenzie di viaggi, Finale in Movimento: “Anche altre categorie colpite dalla pandemia”

Finale Ligure. Il gruppo consiliare di minoranza finalese “Lega Salvini Premier” ha recentemente presentato un’interpellanza avente ad oggetto i proprietari di agenzie viaggi e palestre, settori fortemente penalizzati dalla pandemia.

“Una proposta sicuramente condivisibile – spiegano in una nota dal gruppo consiliare Finale in Movimento -, ma che a nostro avviso risulta essere un po’ troppo parziale. Parziale perché purtroppo non sono soltanto palestre ed agenzie viaggio ad aver sofferto il pieno della pandemia, ma intere categorie di esercizi commerciali che si sono visti chiudere forzatamente le proprie serrande, oppure che hanno subito una riduzione ingente del volume di affari”.

“Durante il consiglio comunale del mese di dicembre – precisano i consiglieri di opposizione – il gruppo consiliare di minoranza Le Persone al Centro ha presentato un ordine del giorno proprio relativo alla creazione di un bando a sostegno di famiglie ed imprese in difficoltà a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia da COVID-19. Un ordine del giorno che era stato approvato all’unanimità e che aveva in seguito visto un’attività di mediazione proprio mirata a quel fine”.

“La realtà, però, è che ormai siamo giunti ai primi di febbraio senza avere notizie in merito, tranne un apparente consenso da parte del sindaco nei confronti della proposta del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, che per quanto possa di fatto essere comunque valida, si presenta come molto più restrittiva e meno egalitaria rispetto alla proposta originale” concludono.