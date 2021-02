Internet tra presente e futuro: che cosa ci attende

Oggi il mondo dell’apprendimento, dell’approfondimento e dello studio è stato rivoluzionato dalle nuove tecnologie ed ovviamente da internet. Basta accedere alla rete per avere a disposizione milioni di contenuti riguardanti praticamente qualsiasi genere di argomento. Un vantaggio non da poco se si guarda al passato quando tutto era più lento e gli argomenti erano difficili da reperire.

Inoltre in rete è possibile trovare anche numerosissimi corsi online che, grazie a piattaforme dedicate, permettono di imparare a suonare uno strumento oppure imparare a giocare a giochi di carte come il poker o il baccarat. Senza considerare i corsi dedicati allo studio ed all’apprendimento delle lingue, sempre più importanti anche in ambito lavorativo.

Oggi basta possedere una connessione ed un device per avere accesso ai migliori corsi online riguardanti lo studio delle lingue come l’inglese, il tedesco, il cinese, lo spagnolo e così via. Lingue che diventano fondamentali per il futuro lavorativo ma anche per il nostro presente visto che conoscere le lingue è diventato indispensabile per qualsiasi genere di attività.

Lo svago

Per quanto riguarda lo svago la rete resta forse la principale fonte per gli utenti. Grazie ad internet, ad esempio, possiamo imparare a cucinare seguendo i consigli e le ricette degli chef più famosi al mondo. Sono diversi infatti gli chef che hanno puntato sul web per far crescere la propria visibilità, creando così dei corsi dedicati agli utenti dove è possibile imparare i segreti della cucina sperimentando nuove ricette, dalle più semplici alle più complesse.

Allo stesso tempo grazie al web abbiamo riscoperto il piacere della panificazione. In rete circolano migliaia di video che ci insegnano le basi della panificazione, dalla scelta della farina all’utilizzo del lievito madre, fino ad arrivare alla lievitazione ed alla cottura. Il tutto comodamente da casa, con il vantaggio di poter condividere questa nuova esperienza con i propri cari creando così un legame ancor più forte.

Internet sempre più veloce: dal 5G alle novità del futuro

Internet ai giorni nostri è uno strumento a dir poco indispensabile per le nostre vite. Uno strumento che ha subito cambiamenti radicali nel corso degli anni e che si appresta a subirne ancora in quelli che verranno. Oggi possiamo usufruire di connessioni sempre più stabili e veloci grazie a tecnologie come la banda ultra larga ed il 5G, a differenza di quanto avveniva in passato.

Il 5G è senza alcun dubbio uno dei trend più attesi dei prossimi mesi. Secondo gli esperti questa tecnologia sarà in grado di ridefinire gli standard qualitativi per quel che riguarda le connessioni da smartphone e dai vari device mobile.

Secondo gli ultimi dati raccolti grazie alla rete 5G saremo in grado di elaborare dati di decine di megabit al secondo, velocizzando il lavoro di chi opera in questo ambito.

Migliorerà anche la fruizione condivisa di internet visto che il 5G sarà capace di arrivare alla velocità di 1 gigabit al secondo contemporaneamente agli altri uffici. Ma ciò che è più importante è una migliore copertura ed efficienza della rete, utile per le diverse attività private e lavorative.

Grazie alla rete 5G, ad esempio, saremo capaci di controllare le nostre abitazioni intelligenti in maniera più veloce ed efficiente. Questa tecnologia si andrà a sposare in maniera perfetta con lo sviluppo di Internet of Things applicata ai vari settori e grazie alla quale sarà possibile programmare gli elettrodomestici direttamente dallo smartphone in pochi secondi.

Ma come sarà internet nel futuro? Se il 5G si preannuncia rivoluzionario, alcune società sono già al lavoro per lo sviluppo della tecnologia 6G. una tecnologia che potrebbe avere una latenza pari a zero e che potrebbe essere circa ottomila volte più veloce del 5G, raggiungendo una velocità di 1 Terabyte al secondo. Il tutto a vantaggio della tecnologia e dell’intelligenza artificiale.