Inseguimento in centro a Finale: due minorenni senza patente in fuga su due moto

Finale Ligure. Movimentato episodio intorno alle 13 di oggi a Finale Ligure, dove la polizia locale si è lanciata all’inseguimento di due moto in centro città. Uno dei veicoli a due ruote infatti risultava rubato a Savona nel mese di gennaio.

Fondamentali sono risultate le telecamere con capacità di lettura targhe installate sul territorio comunale, che hanno permesso agli agenti del comando finalese di rilevare i punti di passaggio dei mezzi. E’ così che le pattuglie sono riuscite a intercettare su strada entrambi i veicoli che si sono lanciati in una fuga ad alta velocità nel traffico. Il conducente del veicolo rubato ha anche provocato un incidente stradale sulla via Aurelia.

Nonostante il ferimento, di natura lieve, uno degli uomini ha tentato di proseguire la fuga a piedi dirigendosi verso la spiaggia. Per fermare la fuga, la polizia locale ha così esploso un colpo di pistola in aria. Anche l’altro conducente e i mezzi – sprovvisti di polizza assicurativa – sono stati fermati dopo un secondo inseguimento.

Condotti presso il comando, i due conducenti sono risultati minorenni e senza patente: sono state pertanto contattate le famiglie che in breve li hanno raggiunti. Ai due giovani sono stati contestati la resistenza a pubblico ufficiale, la fuga, l’omissione di soccorso, per uno dei due anche la ricettazione, oltre a circa 13mila euro di sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada.

Il motoveicolo rubato è già stato riconsegnato al legittimo proprietario, l’altro mezzo è stato posto sotto sequestro.