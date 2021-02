Ventimiglia. Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’Aurelia a Ventimiglia, con diversi mezzi coinvolti e tre feriti gravi.

L’emergenza è scattata intorno alle 8, quando una moto di grossa cilindrata e alcune auto, tra cui anche dei furgoncini, sono entrati in contatto generando uno violento scontro a catena per cause in fase di accertamento. Vista la dinamica e il luogo dell’impatto, i feriti – almeno tre, trasferiti in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure – hanno riportato gravi conseguenze fisiche. I veicoli coinvolti hanno subito grossi danni, in particolare una Kawasaki che è andata praticamente distrutta.

La presenza di detriti sulla carreggiata ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale. L’Aurelia è stata chiusa momentaneamente al traffico per le verifiche del caso. Oltre alle ambulanze e all’automedica del 118 è entrato in azione anche l’elisoccorso.

Fonte Riviera24.it