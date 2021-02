Incidente sul lavoro a Cosseria, solo due costole rotte per l’operario caduto dalla scala alla Edil Plast

Cosseria. Un grande spavento e “solo” due costole rotte, per D.B. l’operaio carcarese che ieri pomeriggio, in seguito ad un incidente sul lavoro, è stato trasportato dall’elicottero Grifo in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Stava lavorando all’interno dello stabilimento della Edil Plast Srl (società del gruppo First Corporation), in località Ponteprino, al confine tra Cosseria e San Giuseppe di Cairo, quando il 56 enne è caduto da una scala, sbattendo testa e schiena su alcuni bancali. Dopo la caduta, che racconta essere stata accidentale, per fortuna, se l’è cavata solo con qualche contusione e frattura.

Nella serata di ieri, infatti, dopo tutti gli esami del caso, è stato dimesso ed è ritornato a casa, dove tra il dolore e le difficoltà respiratorie dovute alla rottura delle costole, sta affrontando la convalescenza.