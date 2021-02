Incidenti animali a Legino, il sindaco Caprioglio: “Stiamo valutando i dissuasori di velocità adatti alla zona”

Savona. Dissuasori di velocità, tunnel o ponti per risolvere il problema degli incidenti per gli animali dell’Oasi Felina Protetta “Andrea Delfino” situata a Savona in zona Paip, che nelle vicinanze presenta una strada a forte pendenza che è costata la vita già ad alcuni gatti. E’ la richiesta avanzata all’amministrazione comunale, sulla quale oggi è intervenuta Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona.

Palazzo Sisto, infatti, ha ricevuto le lettera da parte dell’Oasi Felina Protetta “Andrea Delfino”, in cui si chiedono maggiori controlli per la sicurezza dei gatti che trovano rifugio nella struttura di via Bonini, nel quartiere di Legino: “Abbiamo immediatamente preso in carico la richiesta dell’organizzazione di volontariato Felini Felici, consapevoli che la prossimità di una strada a scorrimento veloce possa ledere alla sicurezza dell’Oasi” afferma il primo cittadino savonese.

“Per questo è stato aperto un tavolo di lavoro e di confronto con il comandante della Polizia Municipale Igor Aloi. Stiamo valutando delle soluzioni efficaci per limitare la velocità delle autovetture e dei mezzi pesanti in transito”.

“Sono al vaglio alcune modalità di dissuasione – che non potranno essere quella dei dossi artificiali, poiché la strada è in forte pendenza – ma che avranno un medesimo risultato”.

“Nella zona ci sono Infatti anche alcuni attraversamenti pedonali e siamo consapevoli di dover intervenire quanto prima per scongiurare un altro increscioso incidente”.

“L’Amministrazione Comunale esprime vicinanza a chi quotidianamente si impegna per i nostri amici a quattro zampe, consapevoli di dover creare un ambiente sicuro per gli animali che non hanno ancora trovato una casa” conclude il sindaco Caprioglio.