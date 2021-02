Il Savona Hockey Club scende in campo: ripartono i campionati

Savona. Finalmente anche il Savona Hockey Club è sceso in campo. Dopo lo stop ai campionati e le stringenti norme in materia di allenamenti in tempo di Covid, sono ripartite le gare.

Ieri, sui campi del Lagaccio a Genova, si è scontrata l’Under 21 biancoverde contro i preparatissimi genovesi della Superba Hc, i quali hanno avuto la meglio per 3 reti a 0.

I savonesi hanno accusato molto la discontinuità degli allenamenti dovuti a questo anno di stop e riprese a spizzichi e bocconi. Allenamenti fatti di distanziamenti, porte chiuse e senza la classica partitella che serve proprio ad avere un quadro completo delle difficoltà e delle caratteristiche degli atleti per differenziare e potenziare gli esercizi.

Tuttavia scendere in campo era davvero importante e, prescindendo dal risultato, in questi due giorni si è tirato un sospiro di sollievo, nel vedere i ragazzi impegnati e compatti ma soprattutto nel respirare quell’aria di gioco e di sfida che da tempo mancava.

Quest’oggi, infatti, sempre al campo Arnaldi di Genova, si è disputata un’altra gara importante, valevole per il campionato Under 16 maschile, terminata con un’altra sconfitta per i savonesi con un risultato di 4 a 0 a favore dei genovesi della Superba Hc. In questa gara si è distinto tra tutti un Endri Buzali in splendida forma, mentre il fratellino Alessio esordiva proprio oggi in Under 16 con la sua prima partita di categoria.

Il Savona Hockey Club adesso deve far fronte ad altri importantissimi appuntamenti, questa volta al femminile. Sabato 27 febbraio a Genova l’Under 18 sfiderà in una partita di ritorno il Cus Torino, mentre il 28 febbraio si darà inizio al campionato Under 16 femminile. Sempre il 28 febbraio, grande attesa anche per la partita della squadra di Serie B maschile contro il Genova Hc.