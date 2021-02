Il Covid non ferma Valle Bormida Pulita: raccolti 28mila tappi in plastica per costruire pozzi in Africa

Valbormida. Continua la raccolta di tappi di plastica da parte dell’associazione Valle Bormida Pulita, volta a sostenere la costruzione di pozzi in Africa. Un’iniziativa che è andata avanti nonostante le difficoltà legate al Covid-19 e le chiusure prolungate di molte attività e servizi.

Come riportato dal portavoce Mario Cauda: “Da aprile 2019 a novembre 2020, lungo tutto il territorio della Valle Bormida, di Millesimo e di Spigno, dalla provincia di Savona fino a quella di Alessandria, è stato ritirato nei vari punti raccolta circa 1.400 kg di materiale, con una media lusinghiera di 70 kg al mese, pari a 28.000 tappi in plastica da: acqua minerale, bibite, detersivi, ammorbidenti, ovetti Kinder, tappi del latte o dei succhi in tetra pack, coperchi salva aroma e nutella, ecc. Sono anche ben accetti i tappi in sughero solo se separati da quelli di plastica”.

Il materiale raccolto è stato poi consegnato ad un’azienda di riciclo di Guarene e il ricavato della vendita andrà a sostenere progetti idrici come pozzi e impianti di distribuzione dell’acqua in zone povere e rurali dell’Africa, a cura dell’associazione albese Ampelos.