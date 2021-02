Il consigliere Arboscello (Pd-Articolo 1): “I numeri dei vaccini in Liguria non tornano”

Liguria. “La Regione fornisce dati diversi da quelli (ufficiali) del Ministero della Salute e facciamo troppo pochi vaccini (penultimi in tutta Italia) rispetto a quelli disponibili”.

L’affondo arriva dal consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo 1), che domani sera ha organizzato una diretta live in streaming per fare il punto sulle criticità del piano vaccinale, alcune delle quali sono già state sollevate dalle minoranze in Consiglio regionale.

“Che fine fanno quelli inutilizzati? Restano nei freezer invece di proteggere i cittadini?” le domande dell’esponente Dem.

“Nelle prenotazioni inoltre, si è creata confusione e diversi disservizi, con un accumulo di mesi di ritardo per vaccinare tutta la popolazione più debole”.

“Troppe cose non vanno. Ne parliamo domani sera insieme, in diretta sulla mia pagina Facebook. Vi aspetto” conclude Arboscello.