Il bar è chiuso, ma i clienti restano nel dehor: multa e 2 giorni di chiusura per un locale savonese

Savona. Il locale era chiuso ma il titolare, mentre stava facendo le pulizie, si è visto sanzionare dalla polizia locale con 400 euro e la chiusura del bar per due giorni. Il motivo? Due persone di due tavoli distinti continuavano a parlare dopo aver già finito la consumazione sedute nel dehor di proprietà del locale. Il tutto è avvenuto ieri a Savona intorno alle 18.20.

Il titolare del bar Maama di piazza Vacciuoli, conosciuto nel centro storico savonese per la movida giovanile si difende così: “Il locale era chiuso al pubblico per la vendita e la consumazione in regola con le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo. Mancavano solo le sedie e i tavolini da ritirare ma non stavo servendo alcun cliente”.

Le sue ragioni però non sono servite per evitare la multa e così, oggi e domani il bar resterà chiuso. “Pesante è la situazione che stiamo vivendo – afferma rassegnato il titolare – Sembra che si faccia di tutto per non aiutare chi lavora”.