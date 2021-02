Il 20 febbraio una giornata per celebrare l’impegno di operatori sanitari e volontari nella lotta al Covid

Savona. La giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato, che si celebrerà il 20 febbraio di ogni anno, è stata istituita quale “momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020”.

Il Comune di Savona in collaborazione con l’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) e Asl2 Savonese aderisce con piacere alla giomata organizzando un momento di incontro e riflessione sabato mattina, 20 febbraio, dalle ore 11.00. Il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio dichiara ” Un’ importante giomata che la nostra Amministrazione Comunale ha desiderato celebrare nella Sala Consiglio del Palazzo del Comune di Savona, al fine di onorare e ringraziare tutto il personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato per l’encomiabile lavoro svolto in occasione dell’evento pandemico tutt’ora in corso“.

L’evento aprirà con i saluti del sindaco di Savona, avv. Ilaria Caprioglio, del Prefetto dott. Antonio Cananà e del Vescovo della diocesi Savona Noli, mons. Calogero Marino, cui seguirà una breve introduzione del direttore di ASL 2 Marco Damonte Prioli, che così commenta: “Sarà una buona l’occasione per ricordare tutti i colleghi che durante i lunghi di mesi di battaglia contro il Coronavirus hanno sempre dato il massimo, molti di loro si sono ammalati ma sono tornati presto in corsia per offrire ancora una volta la loro professionalità ed il loro impegno con encomiabile spirito di abnegazione. L’istituzione di questa giomata è il giusto riconoscimento per tutte quelle professioni impegnate nella tutela della salute e nella cura delle persone malate“.

Seguiranno gli interventi di vari ordini professionali: infermieri, medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti, assistenti sociali oltre che del centro servizi per il volontariato. Per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche sarà l’occasione di presentare l’istituzione del “Fondo di Solidarietà#NoiConGlilnfermieri”, oltre che del Video “Vicini col cuore” realizzato per testimoniare l’esperienza di quest’ultimo anno di intenso lavoro.

A conclusione dell’incontro ritireranno l’encomio della città di Savona la Croce Rossa di Savona con il presidente Giuseppe Curia e la Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona con il presidente Giovanni Carlevarino. Per assistere all’incontro online basterà collegarsi a questo link.