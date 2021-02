Hub vaccinale a Borghetto, primo sopralluogo di Asl nella struttura Unitalsi individuata come sede

Borghetto Santo Spirito. Ha avuto seguito la richiesta formale, inviata il 18 gennaio, con cui il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa proponeva al direttore generale dell’Asl2 Marco Damonte Prioli di allestire un hub territoriale vaccinale nella struttura di via Parioli di proprietà dell’Unitalsi. La proposta faceva seguito al primo “abboccamento” che Canepa aveva avuto con il presidente della commissione regionale sanità Brunello Brunetto, il quale si era impegnato ad effettuare gli opportuni approfondimenti.

Nel primo pomeriggio di oggi i dirigenti Asl hanno effettuato un primo sopralluogo nella struttura alla presenza del sindaco. Canepa ha illustrato le potenzialità della struttura mettendo in evidenza “la necessità di un presidio vaccinale che possa essere baricentrico rispetto al territorio distrettuale e che quindi possa essere una valida risposta rispetto alle necessità della popolazione dell’intero comprensorio”.

È stato quindi fatto un ulteriore passo in avanti rispetto all’idea condivisa tra Gianluigi Taboga di Assoutenti e il sindaco Giancarlo Canepa per l’apertura di una struttura “così fondamentale soprattutto alla luce del gran numero di popolazione anziana che avrebbe grosse difficoltà in caso di lunghi spostamenti”.

“La struttura, gentilmente messa a disposizione dal direttore dell’Unitalsi di Monza, Paolo Broggio, è dotata di ampi spazi ed è stata apprezzata e ritenuta compatibile con il progetto dalla delegazione Asl presieduta dal direttore socio sanitario Adriana Brusa. Nei prossimi giorni arriva l’esito sull’eventuale investitura definitiva della struttura. All’incontro ha partecipato anche il consigliere di minoranza Giancarlo Maritano insieme al custode della struttura”.