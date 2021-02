Laigueglia. Continua a grandi passi l’organizzazione della Granfondo Laigueglia Lapierre, uno dei principali appuntamenti di apertura della stagione granfondistica, in programma domenica 28 marzo.

Nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, il Gs Alpi vuole regalare a tutti gli appassionati di ciclismo una bella giornata di sport, permettendo a tutti di pedalare sulla riviera ligure nella massima sicurezza e rispettando le norme anti-contagio.

Di come sarà organizzata la Granfondo Laigueglia Lapierre 2021, il responsabile organizzativo ne ha parlato a lungo nell’intervista realizzata nel corso della trasmissione radiofonica Ultimo Chilometro: “organizzare Granfondo Alassio nel 2020 è stato un test importante per capire come organizzare un evento ciclistico venendo incontro alle esigenze dettate dalla pandemia. È chiaro che molte cose cambieranno: ai ristori dovremo utilizzare delle cose da mangiare confezionate singolarmente, all’arrivo ci sarà un pranzo take-away, ma è possibile organizzare un evento importante come Granfondo Laigueglia Lapierre anche in una situazione simile. Sono stato molto felice di constatare che alla Granfondo Alassio 2020 tutti i ciclisti hanno rispettato le regole: distanziamento, utilizzo della mascherina in griglia di partenza e ai ristori, e hanno mantenuto gli occhiali indossati”.

Granfondo Laigueglia Lapierre sarà quindi un grande spettacolo. Uno spettacolo diverso rispetto a quello al quale siamo abituati quando viviamo una granfondo, ma sarà un modo per ricominciare, proprio là, tra le salite e le discese a picco sul mare. Per vivere una giornata che sarà ancora una volta indimenticabile per tutti i partecipanti.