Governo Draghi, nella squadra dei ministri anche Cingolani: ha diretto l’Iit di Genova

Liguria. Il Governo Draghi sta prendendo forma e nella squadra c’è anche Roberto Cingolani, nuovo ministro alla transizione ecologica, milanese ma ligure d’adozione da quando nel 2005 è diventato direttore dell’Istituto italiano di tecnologia, ruolo che ha portato avanti per 14 anni.

Classe 1961, fisico e docente, da sempre propugnatore del concetto di trasferimento tecnologico sul modello di centri come il Mit di Boston o il tedesco Max Planck (dove è stato ricercatore), dopo l’esperienza all’Iit è diventato il responsabile dell’innovazione tecnologica di Leonardo (ex Finmeccanica). In questo ambito Cingolani sta portando avanti da alcuni mesi il progetto di un supercomputer con capacità di memorizzazione di circa 20 milioni di gigabyte e che sarà uno dei più veloci del pianeta.

Il supercomputer di Leonardo sarà il centro nevralgico della sede genovese dei Leonardo Labs, i nuovi laboratori di ricerca e sviluppo corporate dedicati all’innovazione nei settori tradizionali di Leonardo e allo sviluppo di nuove tecnologie per il lungo periodo.

Il nome di Roberto Cingolani, dopo il crollo del ponte Morandi, era stato tra quelli dei papabili per il ruolo del commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, ruolo che venne poi affidato al sindaco di Genova Marco Bucci.