Giustenice: arriva la banda ultralarga fino a 100 megabit al secondo

Giustenice è entrata nella lista dei comuni scelti da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica che, grazie alla tecnologia Fttc (Fiber to the cabinet), permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 100 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

Il lancio a Giustenice dei servizi in fibra ottica, previsto nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione, è il risultato dell’impegno da parte dell’Amministrazione stessa al fine di consentire la realizzazione di infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, con l’obiettivo di sviluppare un modello di “digital life” ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare il comune verso il modello di Smart City. Il programma di cablaggio ha consentito di completare il collegamento di buona parte del territorio comunale, per una importante copertura della cittadinanza. Per raggiungere questo obiettivo sono stati stesi molti chilometri di cavi in fibra ottica per collegare numerosi armadi stradali alle diverse centrali. Il programma di cablaggio consentirà di collegare a Giustenice, in questa fase, circa 270 civici (unità immobiliari).

“In questo momento in cui i servizi di telecomunicazione sono sempre più necessari per il lavoro a distanza, l’amministrazione comunale è lieta di condividere una notizia così importante che dia una nuova possibilità ai cittadini di Giustenice – afferma il sindaco Mauro Boetto -. Si tratta di una opportunità molto attesa dalla popolazione e alla quale ci spiace non aver potuto dare maggiore risalto vista l’emergenza che limita i movimenti e le occasioni di ritrovo pubblico. Ulteriori dettagli, per chi ne fosse interessato, sono a disposizione sul sito del comune di Giustenice”.