Savona. In occasione del “Giorno del Ricordo”, mercoledì prossimo 10 febbraio alle 18, nella cattedrale di Nostra Signora dell’Assunta a Savona, il vescovo Calogero Marino celebrerà una messa di suffragio.

Sempre mercoledì 10 febbraio alle 17.15 in largo della Pace a Cogoleto, il locale circolo Acli “Helder Camara” assieme al Comune e alla parrocchia di Santa Maria, promuove una riflessione condivisa sul “Giorno del Ricordo” con a seguire, per chi lo desidera, la partecipazione alla Messa alle 18 in chiesa.

Il “Giorno del Ricordo” è stato istituito al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.