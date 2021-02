Loano. Quest’oggi, nel “Giorno del ricordo”, i giovani della Lega della provincia di Savona si sono recati a Loano per deporre una corona di fiori in memoria dei martiri delle foibe.

“Tra il 1945 e il 1947, decine di migliaia di nostri concittadini trovarono tragicamente la morte nelle cavità dell’altopiano del Carso, a causa dell’oppressione esercitata dal regime comunista del maresciallo Tito, la cui natura totalitaria impediva anche la libera espressione dell’identità nazionale. La loro unica colpa fu quella di essere italiani”.

Il commissario della Lega Giovani, Andrea Frigerio dichiara a riguardo: “Le sofferenze patite non possono essere negate. Le atrocità commesse, i lutti e l’esodo di decine di migliaia di famiglie, costrette a scappare dall’Istria, Fiume, coste dalmate sono iscritti con segno indelebile nella storia della tragedia della Seconda Guerra Mondiale e delle sue conseguenze. Troppo sangue innocente bagnò queste terre, e il dolore, tardò a essere fatto proprio dalla coscienze della Repubblica. Il ricordo di un giorno come questo deve essere vivo e presente soprattutto per le nuove generazioni.”