Giornata Mondiale del Malato: le iniziative della Asl 2 savonese

Savona. “Mai come quest’anno la Giornata Mondiale del Malato assume un’importanza significativa.” Per questo, la direzione di ASL 2 non vuole rinunciare a mettere in atto quelle piccole iniziative volte ad esprimere vicinanza e solidarietà alle persone ricoverate nei 4 ospedali della provincia.

Giovedì 11 febbraio presso tutti i reparti e le strutture aziendali che fruiscono del servizio di ristorazione è stato predisposto un menù speciale, in collaborazione con il servizio dietisti e nel rispetto delle indicazioni nutrizionali particolari dei degenti.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00 pazienti e operatori sanitari dotati di tablet o smartphone potranno collegarsi con meet via web(https://meet.jit.si/ChiesaSantaCorona) per assistere in diretta alla funzione religiosa celebrata per l’occasione dal Vescovo di Imperia-Albenga, Mons. Borghetti nella Chiesa dell’ospedale S. Corona di Pietra Ligure.

Papa Francesco ricorda che: “La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio 2021, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono (…). Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del Coronavirus”.

In preparazione alla giornata il 10 febbraio dalle 16 alle 17 sempre nella chiesa del nosocomio pietrese, in comunione con tutti gli ospedali d’Italia si vivrà una Adorazione Eucaristica per ringraziare Dio del dono dei medici, infermieri e tutti i curanti che quotidianamente si dedicano volentieri e con professionalità alle cure di ogni persona malata.

Anche presso la Cappella dell’ospedale S. Paolo di Savona, il 10 febbraio è stata organizzata una simile iniziativa. Il momento di raccoglimento e preghiera sarà guidato dal Vescovo della diocesi di Savona–Noli Mons. Marino e sarà visibile in diretta sul canale Youtube Ceipastorale Salute (https://www.youtube.com/ceipastoraledellasalute) sia su Telepace.

“Quest’anno considerata la situazione non sarà possibile consentire ai pazienti di ricevere la visita di amici o familiari, ma accanto loro ci saranno i nostri medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari che da mesi stanno dimostrando un impegno encomiabile nel prendersi cura dei pazienti con grande dedizione ed umanità” concludono dalla direzione Asl 2.