Spotorno. Eccellenti risultati per la Ginnastica Libera nel campionato individuale LD-LE, tenutosi ad Imperia. Le atlete spotornesi hanno ben figurato, nonostante il periodo impegnativo che stanno vivendo.

Inizia la giornata Eva Astigiano nella categoria LD A3 che conquista il terzo posto, mentre per le J1 Chiara Maglio strappa il secondo gradino del podio.

di 23 Galleria fotografica La Ginnastica Libera al campionato individuale LD-LE









Asia Bussi e Micol Mucciolo, con qualche imprecisione di troppo, ottengono rispettivamente l’ottavo e il decimo piazzamento.

Tra le ragazze più grandi, Senior 2, Laura Ruda vince l’argento ad un soffio dal primo posto ed Elisa Testa si riscatta con l’esercizio alle clavette ottenendo il quinto posto.

Sempre per le ginnaste più grandi, ma nella categoria Senior 1, Cecilia Zaccarini giunge quinta e Sofia La Scala sesta; anche per loro troppe imprecisioni.

Nella categoria J3 Giulia Ricco si fa scappare il podio arrivando quarta, conquistato invece da Giada Nieuwenhuizen che va a vincere l’oro.

Ultima atleta in gara, stavolta nel livello più alto, LE per la categoria J3, in pedana con grande carisma, Marilù Rota che, con un grande esercizio al nastro che convince, conquista il primo posto.