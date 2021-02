Ginnastica, l’attività di base torna a Quiliano: “Tanta voglia di rivedere la gioia dei bambini”

Quiliano. Liete notizie per le ginnaste più giovani della Polisportiva Quiliano. Finalmente, dal 2 di marzo potranno riprendere l’attività sportiva anche le atlete tra i 3 e gli 8 anni.

Il consiglio direttivo e lo staff tecnico annunciano che i corsi di base si svolgeranno all’aperto, come le norme impongono, nello spazio davanti al Palazzetto dello sport.

“Non potendo garantire tutti gli allenamenti in virtù del clima spesso instabile di marzo, il corso per le bimbe già iscritte sarà gratuito mentre chiederemo a coloro che vorranno entrare a far parte della nostra famiglia soltanto la quota d’iscrizione necessaria per essere assicurati”, si legge nella nota del sodalizio guidato da Aureliano Pastorelli.