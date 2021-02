Gestione del territorio, al via al progetto Finnover: domani la tavola rotonda internazionale online

Liguria. Trasferimento di conoscenze e competenze tra il mondo della ricerca e le piccole-medie imprese del territorio transfrontaliero: ecco le tematiche principali della tavola rotonda del progetto Finnover che si terrà, in modalità online, il prossimo 18 marzo dalle ore 16 alle 18 e che vedrà protagonisti i partner italiani del progetto, i quali esporranno traiettorie e future possibilità alle Istituzioni partecipanti.

L’incontro sarà moderato dal Dott. Lorenzo Marcolini di Dintec scar, Roma, che ha collaborato con il partenariato nello studio di fattibilità del progetto. La tavola rotonda, avrà lo scopo di aprire la riflessione sull’importanza di poter sviluppare nuove strategie di territorio che riescano a coniugare la produttività, la competitività e la sostenibilità, attraverso l’incentivazione di filiere verdi, indirizzate alla valorizzazione di nuovi prodotti da fonti naturali del territorio e che hanno impiego nel campo della nutraceutica e nella lotta a malattie delle colture d’interesse agrario e ornamentale. In particolare, il progetto Finnover ha come scopo incentivare e supportare filiere verdi volte alla valorizzazione di prodotti ottenuti da gemme, funghi, lavanda e microorganismi.

I risultati avranno impatti significativi sui settori della salute e del benessere umano (prodotti di interesse nutraceutico e gemmoderivati); dell’agricoltura naturale (biostimolanti, nuove molecole per la lotta a parassiti e malattie delle piante); dei biocidi. E’ stato infatti realizzato uno studio di fattibilità volto a valutare la maturità tecnologica dei prodotti e a considerare il quadro normativo ed i mercati di riferimento, per il loro inserimento nelle filiere produttive.

Il coordinatore, Dott.ssa Margherita Beruto dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, presenterà le finalità dell’incontro e le attività di questo progetto, che è stato in grado di coinvolgere un ampio partenariato italo-francese con strutture pubbliche e private, tra cui le Università degli Studi di Genova e Torino o la Camera di Commercio Italiana Nizza Sophia Antipolis. Interverranno il Vice Presidente e Assessore Regionale Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca Alessandro Piana, il Presidente dell’Istituto Regionale per la floricoltura (IRF) Gianluca Boeri, in rappresentanza dell’ Università degli Studi di Genova la prof.ssa Patrizia Perego, nonché vari dirigenti e funzionari di diversi settori interessati di Regione Liguria. L’evento sarà registrato e pubblicato sulla pagina facebook ufficiale dell’evento.