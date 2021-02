Fratelli d’Italia avvia i tavoli permanenti per Savona 2021 e le proposte di sviluppo in Valbormida

Valbormida. Pomeriggio molto intenso ieri per il coordinatore regionale Matteo Rosso e il coordinatore provinciale Claudio Cavallo che, insieme ad altri dirigenti di Fratelli d’Italia, si sono recati a Cairo Montenotte e a Savona per avviare due importanti progetti.

A Cairo un primo tavolo con amministratori e iscritti per capire le problematiche del territorio legate, tra le altre, all’ospedale e al Pronto Soccorso. Il tavolo permanente avrà il compito di ascolto dei cittadini e di elaborare proposte concrete che entreranno a far parte del programma da presentare in occasione dei prossimi rinnovi di amministrazioni comunali prima fa tutte il prossimo anno Cairo Montenotte.

A Savona è stato istituito un tavolo permanente tra il commissario per Savona Filippo Marino, il presidente del circolo Avv. Gabriele Tarantino, la consigliera comunale Simona Saccone dove parteciperà, visto l’importanza delle elezioni del comune capoluogo, anche il coordinatore provinciale Claudio Cavallo.

Questo tavolo si riunirà con frequenza settimanale e avrà il compito di sintetizzare il punto di vista di Fratelli d’Italia nel programma politico – amministrativo per il comune di Savona nonché il compito di vagliare le candidature che andranno a comporre la lista di 32 candidati che il partito di Giorgia Meloni presenterà per le elezioni amministrative di fine primavera.