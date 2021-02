Finale Ligure, staffetta in Consiglio comunale nel gruppo “Le Persone al Centro”

Finale Ligure. Con il proposito di accrescere ulteriormente l’esperienza dei componenti del gruppo “Le Persone al Centro”, entra in Consiglio comunale Paolo Folco: finalborghese doc, 48 anni, laurea in Economia e Commercio, subentra a Massimo Gualberti, che dopo la prima parte del mandato assumerà un ruolo di supporto esterno all’attività del gruppo finalese.

“La comune decisione permette a Paolo Folco l’ingresso in Consiglio comunale, anche grazie alla scelta condivisa dell’ex assessore Nicola Viassolo di declinare l’incarico, quale primo dei non eletti” afferma “Le Persone al Centro”.

“Un salto generazionale che, pur contando sull’esperienza di chi ha calcato in precedenza l’aula del Palazzo di Città, vedrà una squadra rinnovata per le amministrative del 2024”.

Subentra nel ruolo di capogruppo l’Avv. Camilla Fasciolo, “che ha già dato ottima prova di sé in questo primo scorcio di legislatura”. Diventa ora primo dei non eletti l’Arch, Livio Sterla, ex sindaco del Comune di Calice Ligure.

“Il gruppo di Grande Liguria di Finale Ligure fa gli auguri di buon lavoro al nuovo consigliere comunale Paolo Folco e al nuovo capo gruppo Camilla Fasciolo. Siamo certi che sapranno dare voce ai finalesi in Consiglio comunale con una opposizione leale e costruttiva, come è stato fino ad ora. Le Persone al Centro hanno dimostrato con i fatti di lavorare per il bene della città” afferma Grande Liguria.