La Protezione civile piange la scomparsa del presidente Aib Giuliano Perissuti

Finale Ligure. Lutto a Finale Ligure per la scomparsa del presidente Aib – Antincendio boschivo e Protezione Civile – Giuliano Perissuti.

Perissuti si è spento questa notte, in maniera improvvisa, all’età di 63 anni.

Una vita spesa per il volontariato e la protezione civile finalese, da lui fondata nel lontano 1978: era stato rieletto presidente Aib a fine gennaio 2020. E’ stato in prima linea anche nel difficile anno di Covid, così come in tutte le situazioni di emergenza del territorio. Nel corso del suo mandato ha operato nella ricerca di nuovi volontari e per potenziare di mezzi e strumenti l’Aib e la sua capacità di azione.

Cordoglio e commozione in queste ore per la morte del presidente Aib finalese, con diversi messaggi sui social e alla famiglia.

Condoglianze sono state espresse dai vertici della protezione civile, da molte associazioni di volontariato del savonese e dalle stesse pubbliche assistenze che in questi anni hanno lavorato con Giuliano Perissuti, una persona molto conosciuta in tutto il comprensorio finalese e non solo, anche per essere stato dipendente della Piaggio.

“Con grandissimo dolore vi diamo la triste notizia che questa notte è mancato il nostro presidente Giuliano… Ci stringiamo tutti insieme a lui e al dolore della sua famiglia” ha scritto sulla pagina Facebook l’Aib finalese.

“Sono venuto a conoscenza della prematura scomparsa di Giuliano Perissuti, presidente della Protezione Civile di Finale Ligure, persona con la quale ho avuto l’onore di collaborare negli ultimi dieci anni. La Protezione civile di Tovo San Giacomo è un distaccamento di quella AIB di Finale e quindi ci siamo trovati ad operare in sinergia e stretta collaborazione in situazioni spesso complicate e difficili” ricorda il sindaco Alessandro Oddo.

“Lo ricordo con grande affetto e oggi con malinconia: era un uomo affabile e benvoluto da tutti, sempre in prima linea al fianco dei suoi ragazzi. Un professionista che amava la sua missione e che amava quello che faceva: è stato un presidente scrupoloso, autorevole, pratico”.

“Giuliano era l’anima della protezione civile!”.

“Avremmo dovuto incontrarci a breve insieme a Paolo Manca, coordinatore del locale distaccamento, e a Luciano Cesio, nostro delegato, per una riunione organizzativa e per discutere su alcuni aspetti che avrebbero riguardato l’attività sul territorio della Aib Finale Ligure Protezione Civile. Ora ricordo la sua presenza nell’attività di sanificazione delle strade di Tovo San Giacomo la scorsa estate o durante l’emergenza idrica del 2019 o durante i purtroppo numerosi eventi alluvionali. Ma sarebbero tanti i ricordi che ho di lui…” conclude.