Finale Ligure, “Le Persone al Centro” sulla crisi Covid: “Ampliare gli aiuti”

Finale Ligure. “Apprendiamo dai social la presentazione da parte del gruppo consigliare Lega Salvini Premier di un’interpellanza volta all’erogazione di contributi per palestre e agenzie di viaggi, per cui Il primo cittadino si è già detto favorevole all’iniziativa. Una proposta condivisibile, quella del gruppo consiliare di minoranza, tuttavia, un poco intempestiva e parziale: non può negarsi, infatti, che vi siano ulteriori categorie ferme da mesi e che non vedono la fine di un incubo economico ed imprenditoriale”.

Così il gruppo finalese “Le Persone al Centro”, che chiede di ampliare il raggio di aiuto e sostegno alle categorie colpite dalla crisi pandemica.

“Categorie, peraltro, a cui si era rivolto l’ordine del giorno presentato dal nostro gruppo durante il consiglio di dicembre e votato dall’unanimità”.

“Tramite la nostra iniziativa, infatti, l’amministrazione, dopo un’attività di mediazione, si era impegnata a varare un bando a sostegno di imprese e famiglie in difficoltà a causa delle restrizioni Covid entro i primi mesi del 2021, nonostante l’intenzione della giunta inizialmente fosse di predisporlo entro fine 2021”.

“Giunti ormai ai primi giorni di febbraio senza avere notizie sulla stesura di un bando ad hoc, vediamo un avvallo del sindaco ad una proposta in realtà destinata ad una platea ben più ristretta e senza riferimento a termini”.

“Confidiamo che le proposte siano considerate complementari e non che la più recente superi la precedente” conclude il gruppo consiliare finalese.