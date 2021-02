Finale, la proposta di Geremia: “Celebrare i matrimoni civili anche in spiaggia, parchi o hotel”

Finale Ligure. Celebrare i matrimoni civili anche all’aperto, in spiagge, parchi e giardini oppure in strutture private e/o pubbliche che abbiano valenza culturale o estetica. Questa la richiesta inviata al sindaco Frascherelli dal consigliere Marinella Geremia.

Attualmente, infatti, la celebrazione è consentita esclusivamente presso il Palazzo Comunale, la Fortezza di Castelfranco e i Chiostri di S. Caterina.

“Un’iniziativa importante dal punto di vista turistico visto che dà un’opportunità in più a chi sceglie la nostra città per le proprie vacanze che, in questo periodo di poco lavoro, non guasta – e che rende anche la celebrazione stessa più sicura e gestibile considerando le restrizioni su tutto il territorio nazionale per il contenimento della diffusione del Covid-19″.

“L’evoluzione del rito matrimoniale – continua il capogruppo della Lega – ha oggi reso l’evento più partecipato tanto che, sempre più di frequente, i nubendi manifestano all’Ufficiale dello Stato civile il desiderio che il rito, pur svolgendosi necessariamente in un contesto istituzionale, possa assumere caratteristiche di piacevolezza e possa celebrarsi quanto più possibile in un ambiente aperto e naturale”.

“Chiedo quindi – conclude – che le celebrazioni del matrimonio civile possano essere officiate anche in altri luoghi. Domani ne discuteremo in consiglio comunale”.