Festival di Sanremo, Maurizio Lastrico diventa prete nel video promozionale della Liguria

Liguria. Maurizio Lastrico (in versione sacerdotale) è il protagonista del video promozionale con cui la Liguria si metterà in mostra al Festival di Sanremo 2021, quest’anno più che mai una vetrina televisiva visto che a quell’ora c’è il coprifuoco e al teatro Ariston non ci sarà nemmeno il pubblico.

Ad anticipare la novità è stato il presidente Giovanni Toti con un post su Facebook: “Cosa succede in città? Qualche indizio. Un regista famoso, Fausto Brizzi. Un attore genovese di cui siamo orgogliosi, Maurizio Lastrico. Una chiesa genovese dei Rolli. E la voglia di non fermarsi della Liguria. Si lavora per una grande campagna di promozione turistica. Per ora non posso svelarvi altro”.

La chiesa è quella di San Luca a Genova e il regista è tra i più noti in Italia. Lo spot sarà presentato in anteprima il 1° marzo dalla Regione e andrà in onda dalla serata successiva e per tutta la durata del festival.