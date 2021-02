Fdi Savona, Roberto Bianco nominato responsabile del dipartimento “Riqualificazione urbana e grandi infrastrutture”

Toirano. Roberto Bianco, capogruppo di minoranza di “Non solo centro” a Toirano, è stato nominato responsabile del dipartimento “Riqualificazione urbana e grandi infrastrutture” del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

“Nelle passate regionali Fratelli d’Italia ha surclassato vecchi antagonisti, ridotto le distanze dai ‘maggiori ma non migliori’, affermato la sua forza anche nel centrodestra unito. Ciò non sarebbe stato possibile senza il lavoro concreto dei candidati e dei circoli territoriali, tra cui posso menzionare con particolare soddisfazione quello di Toirano-Val Varatella”.

“Ad attestazione dell’apprezzamento per l’alacre impegno, il coordinamento provinciale, in persona dell’amico Claudio Cavallo, con l’approvazione e benedizione del coordinatore regionale Matteo Rosso e Michele Scandroglio, hanno conferito al sottoscritto la delega al dipartimento ‘Riqualificazione urbana e grandi infrastrutture’. Delega che porta il mio nome ma che investe tutto il mio circolo, composta da persone professionali, volenterose e solidali”.

“Sarà per noi un onore rimboccarci le maniche e lavorare al meglio per ricambiare degnamente tanta fiducia. In ultimo, ma più importante, volevo ringraziare tutti gli elettori per l’ottimo risultato ottenuto. Solo grazie a voi e con voi si continua a crescere”.