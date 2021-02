EWS rivisita il calendario 2021: ecco le date delle gare a Finale e Pietra

Finale Ligure. L’Enduro World Series ha annunciato oggi una rivisitazione del calendario eventi 2021, che vedrà due blocchi distinti di gare con sede in Europa.

A causa della continua evoluzione della pandemia Covid-19 l’EWS ha deciso di rinviare sia il round di Whistler che il Trofeo delle Nazioni fino al 2022.

Appuntamento fisso del programma di agosto, Whistler è sempre una delle tappe preferite dai fan e dagli atleti EWS. Tuttavia, le forti limitazioni negli spostamenti che si aggiungono alle altre restrizioni, hanno vincolato la scelta di consolidare la stagione di gare EWS solo in Europa. Crankworx, società organizzatrice dell’evento canadese, ha convenuto che questa è la decisione migliore. Ciò consentirà a rider e team di basarsi in un’area per tutta l’estate, aiutando a gestire i budget e diminuendo anche gli effetti di eventuali restrizioni di viaggio o periodi di quarantena.

Con la possibilità che non tutte le nazioni siano in grado di partecipare, oltre al desiderio di evitare le corse a squadre, è stata presa anche la decisione di mettere in pausa il Trofeo delle Nazioni per il 2021. Anche se potrebbe essere uno dei fine settimana più entusiasmanti del calendario, si è deciso di concentrarsi sulla stagione EWS ed EWS-E, rendendola più solida e consistente possibile. L’evento Trophy of Nations tornerà nel 2022 quando i rider potranno rappresentare ancora una volta le loro nazioni di origine e gareggiare come tranquillamente come squadre.

Al suo posto, il 18 e 19 settembre, ci sarà una gara che metterà in mostra i percorsi iconici della Finale Outdoor Region come non sono mai stati visti prima. La Bluegrass Finale EWS-E presented by Vittoria rappresenterà una delle più grandi gare EWS-E mai corse fino ad oggi, con due giornate in bici e un dislivello super. La settimana successiva, il 25 e 26 settembre, la serie si sposterà solo di pochi chilometri lungo la costa per dare vita alla Vittoria EWS Pietra Ligure. La stagione si concluderà poi in grande stile in Scozia il weekend successivo con il Vittoria EWS e l’EWS-E Tweed Valley.

Un portavoce dell’EWS ha dichiarato: “Quest’anno ci mancheranno moltissimo sia Whistler che il Trofeo delle Nazioni, ma ci aspettiamo che entrambi tornino l’anno prossimo, quando potremo goderceli al massimo delle loro potenzialità. Siamo fiduciosi nel calendario 2021 e con nove round dell’EWS e quattro gare EWS-E sarà la nostra più grande stagione fino ad oggi“.