“Essere fascisti è un crimine”: ordine del giorno in Consiglio comunale a Finale Ligure

Finale Ligure. Ordine del giorno in Consiglio comunale a Finale Ligure in sostegno alle “norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo e alla vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, per le quali è stata avanzata una proposta di legge di iniziativa popolare. Il documento è stato proposto dall’Anpi finalese e sostenuto dalla maggioranza e dal sindaco Ugo Frascherelli.

“Esprimo forte preoccupazione per quello che sta accadendo da molti anni nel nostro paese, quanto successo a Cogoleto è l’apice ma nasconde molto altro. Non è accettabile che chi siede nelle istituzioni possa, anche solamente, pensare di compiere certe nefandezze. Esprimo un accorato messaggio di vicinanza e solidarietà ai compagni dell’Anpi, al sindaco Paolo Bruzzone, ai consiglieri comunali ed ai cittadini di Cogoleto, città con profonde e radicate tradizioni antifasciste” afferma il presidente della sezione Italo Mazzucco.

“Ritengo non sia sufficiente condannare e stigmatizzare quanto avvenuto ma siano necessari, oltre una pronta e decisa risposta, atti concreti. Per questo, come sezione Anpi Mirko Bruzzi di Finale Ligure, abbiamo contattato il sindaco Ugo Frascherelli e verificato la possibilità di presentare un ordine del giorno (qui allegato) ed un prossimo progetto per diffondere la cultura antifascista, soprattutto tra le nuove generazioni, finalizzato alla conoscenza e difesa dei valori della nostra Carta Costituzionale, nati dalla lotta partigiana e mantenuti vivi, ancora oggi, grazie all’Anpi”.

“Dobbiamo spiegare ai giovani che dal sangue dei partigiani, che combatterono la dittatura nazifascista, sono nate la Repubblica e la Costituzione. Nessuno può permettersi di infangare la loro memoria, soprattutto chi siede nelle istituzioni e ci dovrebbe rappresentare. Non dimentichiamo che a Savona, città medaglia d’oro della Resistenza, non possiamo passare dalla stessa strada che fecero i partigiani il 25 aprile del ’45 perché ora, in via San Lorenzo, c’è un covo fascista”.

“Lo voglio dire con chiarezza: essere italiano equivale ad essere antifascista. Essere antifascisti non è di parte o divisivo. Si è antifascisti e basta!” aggiunge il presidente finalese dell’Anpi.

“Chi la pensa diversamente non esprime un’opinione ma un crimine e come tale va perseguito”.

“Con la massima determinazione contribuiremo alla raccolta di firme per la proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista (come da invito nell’ordine del giorno in consiglio comunale) e a tutte le iniziative promosse in tal senso dalla nostra associazione”.

“Concludo rinnovando la nostra presenza alla chiamata della sezione Anpi di Cogoleto per una grande mobilitazione antifascista sabato 13 alle 15.30 nella loro città e certo della presenza, al nostro fianco, di sindaci ed amministratori chiamati a ridare dignità all’istituzione umiliata dai tre consiglieri comunali con il gesto a tutti ben noto” conclude.

