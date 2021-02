Savona. Posto sotto sequestro dalla Finanza un esercizio commerciale di Savona, nel quale venivano messi in vendita prodotti alimentari scaduti o in cattivo stato di conservazione. Sugli scaffali, visibilmente sporchi, sono stati trovati anche tracce di escrementi di roditori e scarafaggi.

Si tratta di un minimarket, gestito da cittadini extracomunitari, nella centralissima via Cavour. Un’ispezione più approfondita, eseguita con l’ausilio dei funzionari dell’Asl 2 Savonese, ha inoltre permesso di accertare, all’interno di congelatori, la presenza di confezioni di pesce e carne di vario tipo, anch’esse in pessimo stato di conservazione, scadute da oltre due anni e prive della prevista etichettatura, che avrebbe dovuto attestare l’origine e la qualità dei prodotti. Nei congelatori, insieme al cibo, sono stati trovati anche insetti morti di ogni tipo.

Foto 2 di 2



L’ispezione è stata poi estesa alla cella frigorifero posta nel retro dell’esercizio commerciale, dove sono state rinvenute altre confezioni di pesce, privo di identificazione tale da non poterne individuare l’origine, ed anche tranci di carne in cattivo stato di conservazione, situazioni non certo idonee a garantire la sicurezza degli alimenti.

È immediatamente scattato il sequestro degli alimenti scaduti e in pessimo stato di conservazione, complessivamente oltre 250 kg soprattutto di carne e pesce congelati, per violazione alle norme sanitarie. Il personale dell’Asl ha contestualmente proceduto ad effettuare una campionatura su alcuni di essi, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazioni batteriche.

Si è poi proceduto alla chiusura dell’esercizio commerciale ed alla denuncia all’A.G. competente di 2 cittadini di origini bengalesi, di anni 38 e 43, già da molti anni residenti a Savona. Il minimarket sarà sottoposto anche ad un controllo ai fini amministrativi, per portare alla luce eventuale materia imponibile sottratta alla tassazione.

Il servizio si inquadra in una più ampia attività svolta da tempo dalle Fiamme Gialle savonesi a tutela della salute pubblica, per contrastare ogni forma di commercializzazione di prodotti nocivi e pericolosi per gli ignari cittadini acquirenti.