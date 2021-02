Entrano in casa scalando un rampicante e derubano un’anziana sola: arrestati due giovani

Albenga. Arrestati questa notte due ladri, bloccati mentre si dileguavano dopo aver svaligiato l’abitazione di una 83enne. Si tratta di due cittadini stranieri, A.Z. 25 anni e S.B. 17 anni che, attraverso una porta finestra, si sono introdotti nella casa dell’anziana mentre dormiva da sola.

La centrale operativa è stata allertata da una telefonata al 112 che segnalava due individui che stavano scappando da un balcone del primo piano di un palazzo che si affaccia sul Lungocenta, attraverso una pianta rampicante.

Immediatamente sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della stazione di Albenga e della radiomobile che poco dopo hanno individuato i due che si dirigevano trafelati verso la stazione ferroviaria. La coppia di ladri è stata bloccata e, rispondendo alla descrizione fornita, i due sono stati subito perquisiti. Dalle loro tasche è saltata fuori la refurtiva appena rubata in casa dell’anziana signora: oggetti in oro, una giacca, un orologio e la somma di 28 euro.

I due sono stati condotti in caserma. Il maggiorenne, previa comunicazione al Pubblico Ministero di turno presso il tribunale di Savona, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si celebrerà questa mattina, mentre il minorenne, su disposizione della Procura dei minori è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Genova. La refurtiva è stata restituita all’anziana signora che ha ringraziato i carabinieri per quanto fatto.

“Si raccomanda ancora una volta di chiudere sempre bene le porte e le finestre, anche quando si è dentro casa e di segnalare al numero 112 ogni situazione ritenuta sospetta. Più tempestiva è la telefonata e maggiore sarà il successo dell’intervento delle pattuglie” commentano dal comando dei carabinieri della stazione di Albenga.