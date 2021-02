Draghi a caccia di una maggioranza “fa litigare” il centrodestra, Grillo scende a Roma

Roma. Continuano le consultazioni per Mario Draghi, impegnato in queste ore a dipanare le nebbie della politica italiana alla ricerca di una maggioranza parlamentare per dare vita al suo governo, dopo l’incarico ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oggi, nel secondo giorni di incontro, si procede “in ordine crescente” in base al peso dei gruppi parlamentari, partendo dai piccoli e arrivando ai grandi, ovvero Lega e M5s, che saranno ricevuti nella giornata di domani. Oggi Draghi incontrerà Patito Democratico, Fratelli d’Italia e Forza Italia, oltre che Autonomie, Leu e Italia Viva, dopo che ieri ha incontrato Cambiamo! con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

E proprio dal governatore è arrivato un appello per tutte le forze del centrodestra ad appoggiare compatte il progetto di Draghi, per creare una maggioranza alternativa a quella dell’ultimo esecutivo. Appello che però non sembra essere raccolto al momento, con una prima “critica” arrivata in queste ore da Giorgia Meloni, che ha confermato il no a Draghi, a Matteo Salvini, che ha “aperto” alla discussione con l’ex presidente della Bce.

Nel frattempo anche Beppe Grillo ha raggiunto la capitale per fare il punto con i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che domani mattina sarà ricevuto e che di fatto è la forza più “pesante” dal punto di vista numerico. E l’esito non è scontato, visto che anche i pentastellati sono divisi al loro interno, con correnti variegate, e che il leader fondatore proverà a ricompattare.