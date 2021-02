Domenica la Fipap elegge il nuovo Consiglio federale

Domenica 21 febbraio, alle ore 9,30, nella sala polifunzionale di via Chabat 27 a Dogliani, si svolgeranno le elezioni per il Consiglio federale della Fipap per il prossimo quadriennio olimpico.

Un solo candidato alla carica di presidente, il numero uno uscente Enrico Costa (nella foto). Undici in lizza per i sette posti da consigliere: Domenico Adriano, Giovanni Barbero, Fabrizio Cocino, Simone Lingua, Giuseppe Perosino, Monica Risso, Adriana Rossi, Carlo Scrivano, Luca Selvini, Emanuele Sottimano e Stefania Toselli.

Tre i candidati per i due posti in quota atleti: Bruno Campagno, Martina Garbarino e Adriano Manfredi; tre anche per il posto in quota tecnici: Claudio Balestra, Felice Musto e Giovanni Voletti.

Per chiarimenti in merito a deleghe o espressioni di voto, la segreteria generale ha emesso le circolari informative, oltre all’elenco delle candidature, tutte pubblicate sul sito internet della Fipap.