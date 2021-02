Diventare agenti immobiliari, a Savona un corso di formazione per i giovani

Savona. Una campagna di formazione per formare i giovani volenterosi che vorrebbero affacciarsi alla professione di agente immobiliare e per chi svolge la professione da poco tempo. A questo proposito la Fiap Savona ha organizzato un corso della durata di quattro ore per conoscere e approfondire le tecniche procedurali dalla visione dell’immobile al conferimento dell’incarico.

Il seminario promosso dalla Fiaip di Savona è previsto in due giornate, martedì 2 marzo e martedì 9 marzo dalle 17 alle 19 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet. Sarà Laura Tiloca, agente immobiliare certificato «Intertek» ai sensi della prassi Uni Pdr 40/2018 e docente presso l’ente di formazione Cescot a tenere il corso sostenuto dal collegio provinciale Fiaip Savona dedicato ad agenti immobiliari junior e collaboratori di agenzie.

“Con questa iniziativa la Fiaip vuole intraprendere un percorso nuovo dedicato alle giovani leve in modo che possano cogliere le opportunità offerte dal mercato. I collaboratori hanno anche la possibilità di crescere all’interno dell’agenzia e realizzare e il proprio progetto imprenditoriale, grazie ad una attenta e costante formazione promossa dalla nostra federazione. Nel dettaglio la due giorni di seminario – spiega il presidente provinciale Fiaip Savona Fabio Becchi – illustrerà le principali normative di riferimento e le corrette procedure tecnico-giuridiche che deve eseguire un agente immobiliare dal primo sopralluogo all’acquisizione dell’incarico. Durante il corso verrà lasciato spazio al dialogo con i partecipanti per eventuali chiarimenti e approfondimenti”.

Il corso è gratuito per tutti gli associati Fiaip iscritti regolarmente alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, nell’anno 2021 e i loro collaboratori in agenzia. Per i non associati Fiaip e loro collaboratori la quota di partecipazione prevista è di 50 euro. Coloro che fossero interessati all’iniziativa possono iscriversi entro e non oltre il 25 febbraio 2021 inviando una email all’indirizzo collegiofiaipsavona@libero.it dove dovrà essere indicato il nominativo del partecipante.