Di origini cairesi una delle eccellenze italiane della sanità: il ginecologo Simone Ferrero premiato ai Top Doctors Awards 2020

Genova. È di origini cairesi uno dei medici liguri entrati di diritto nella classifica delle eccellenze della sanità italiana. A Simone Ferrero, quarantasette anni, affermato ginecologo, va il prestigioso premio dei Top Doctors Awards assegnato all’inizio di ogni anno ai professionisti sanitari che più si sono distinti nell’anno precedente, grazie alla segnalazione dei loro colleghi.

Dopo aver brillantemente conseguito la maturità scientifica al Liceo Calasanzio di Carcare, Ferrero ha ottenuto la specializzazione in Ginecologia e Ostetricia all’Università degli Studi di Genova e il titolo di Doctor of Philosophy alla Queen Mary, University of London. Lavora all’Irccs Aou San Martino – IST di Genova in qualità di professore associato.

Numerose le sue pazienti valbormidesi, il medico infatti ha mantenuto rapporti professionali con la sua città. Per Ferrero anche un presente politico, essendo eletto nella maggioranza del sindaco Bucci in qualità di consigliere comunale e metropolitano di Genova.