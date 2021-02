Davide Rebellin torna in gruppo: sarà al Trofeo Laigueglia

Classe 1971, professionista dal 1992, Davide Rebellin in questa stagione, tornerà a mettersi in gioco con una formazione continental italiana: al Trofeo Laigueglia del prossimo 3 marzo, infatti il campione di Lonigo debutterà con la casacca della Work Service Marchiol Vega.

Si tratta di un ritorno “a casa” ricco di motivazioni e di stimoli per Rebellin che continuerà a pedalare in gruppo per essere un punto di riferimento per i giovani del gruppo presieduto da Demetrio Iommi.

Un palmarès traboccante di successi, una carriera piena di esperienze e tanta passione per il ciclismo: questo è, in estrema sintesi, Davide Rebellin che ha continuato a pedalare con una dedizione encomiabile dimostrando la propria indole e il proprio temperamento uniti ad una grande umiltà sportiva.

Da oggi la sua strada si unirà a quella del gruppo di giovani talenti della Work Service Marchiol Vega a cui potrà trasmettere i propri consigli come una sorta di direttore sportivo in corsa. “Per noi è un onore poter avere all’interno del nostro team un grande campione come Davide Rebellin. Lui è un esempio di impegno e abnegazione per tutti gli sportivi, una vera e propria fonte di ispirazione per tante giovani promesse che crescono tra le fila del nostro team. Davide, forte della sua esperienza e professionalità maturata nel corso della sua lunga carriera, sarà un lungo braccio dei direttori sportivi – ha esordito così patron Massimo Levorato nel presentare Davide Rebellin -. Questo ingaggio non è casuale ma è l’evoluzione del nostro progetto di cui Rebellin entra a far parte a pieno titolo: la sua esperienza sarà! un valore aggiunto per la maturazione dei nostri ragazzi al fianco dei quali si allenerà e gareggerà nelle prove più importanti del calendario professionistico”.

Davide Rebellin a partire dal Trofeo Laigueglia correrà in sella alle bici Dynatek con l’obiettivo di contribuire anche allo sviluppo del marchio padovano. “E’ bello poter pedalare con dei nuovi obiettivi e con il supporto di dirigenti che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e la loro fiducia – ha spiegato Davide Rebellin -. Per me il ciclismo rappresenta molto di più di un lavoro e di una passione: mi rivedo nei miei giovani compagni di squadra, nelle loro aspirazioni e nei loro progetti. Più che insegnare loro qualcosa vorrei trasmettere a tutto il team le emozioni che ogni giorno mi regala la bicicletta; sono felice di essere entrato a far parte anche della grande famiglia di Dynatek. Mi piace la filosofia che accompagna questo brand, la volontà di dare vita ad un prodotto di alta tecnologia interamente italiano e la ricerca delle prestazioni che accompagna ogni progetto”. Davide Rebellin contribuirà infatti come parte attiva anche a testare le nuove biciclette Dynatek che vengono realizzate e assemblate interamente nel quartier generale di Padova.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Work Service Marchiol Vega, Demetrio Iommi che ha aggiunto: “Davide è un campione che ho sempre apprezzato ed è un grande orgoglio poterlo annoverare nella nostra rosa 2021. Con lui in squadra il nostro team potrà contare su un prezioso bagaglio di esperienza e di motivazione in più che, certamente, ci consentirà di fare un altro importante step in avanti”.

Rebellin nella sua nuova formazione troverà in ammiraglia Biagio Conte, Mirco Lorenzetto ed Emilio Mistichelli: un trio di tecnici attenti alla realtà giovanile e pronti a guidare il team verso nuovi e importanti traguardi.

“Davide è ancora oggi un atleta di altissimo livello che, grazie ad una vita da sportivo vero e a degli allenamenti mirati, sa essere competitivo anche in appuntamenti di assoluto primo piano. Accompagnarlo con i nostri colori nel tentativo di battere anche il record di longevità sportiva è un grandissimo piacere” ha concluso Renato Marin a nome della storica Us F. Coppi Gazzera Videa.