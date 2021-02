Danni maltempo a Osiglia, interventi elettrici di riparazione venerdì 5 febbraio

Osiglia. Venerdì 5 febbraio proseguono gli interventi di riparazione degli impianti elettrici e la sostituzione dei tralicci abbattuti in prossimità del lago di Osiglia. Come specifica E-distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, “dalle ore 13 alle 17 verrà effettuata un’interruzione del servizio elettrico sulla rete MT, indispensabile per poter rimuovere i vecchi sostegni danneggiati dal maltempo di ottobre e la messa in opera dei nuovi di pari tipologia, che avrà luogo a partire da lunedì 8 febbraio”.

Le zone interessate dalla temporanea interruzione saranno: località Barberis, civici da 2 a 8, 12, da 16 a 26, 30, da 34 a 50, 54, da 58 a 60, da 64 a 66, 72, 5, 11, da 15 a 33, da 37 a 45, da 49 a 53, da 57 a 59, da 63 a 65, 69, sn, sn4, sn6, sn31, sn1, sn10, sn3, sn9, sn12; Via Rossi da 10 a 12, da 16 a 20, da 9 a 11, 19, sn; località Orticeti da 4 a 32, da 36 a 38, da 3 a 19, da 23 a 27, da 33 a 37, 41, sn, sn4, sn6, sn1, sn2, sn5, sn3; località Giacchini da 10 a 12, da 16 a 18, 24, 30, 38, 7, da 11 a 19, da 25 a 29, da 35 a 37, sn3, sn5, sn2, da 2 a 6, 32, 36, da 1 a 3, 31, 35, sn1, sn2, 5;località Ronchi 8, da 16 a 22, 26, 3, 7, da 15 a 19, da 25 a 31, sn13, sn4, sn6, sn2, sn3, sn5, sn7, sn9, sn8, 4a, 1, 5, sn, ripet, sn1, sn7; località Bertolotti da 18 a 22a, 28, 7, 7bis, da 19 a 23, sn1, sn2; località Cavallotti 7, sn4, sn6, snc, sn2, sn3, sn5, sn7, sn8, sn9.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.