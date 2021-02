Daniela Tessore non si ferma: un concerto online per gli allievi della sua scuola Music Style L’Atelier delle Voci

Sentirci vivi, tenerci compagnia, farci coraggio per poter cogliere la speranza per il nostro futuro: sono diventati bisogni primari.

In questo regime di privazione dei rapporti umani, forse molti di noi abbiamo capito il valore immenso dello stare insieme e della condivisione.

“L’uomo è per natura animale sociale”, diceva Aristotele, quindi aggregarci o assembrarci è naturale e vitale per tutti.

Ma oggi le nostre vite dipendono da quanto siamo capaci di distanziarci e distaccarci fisicamente l’uno dall’altro e, se la salute tiene, affidiamo quindi la nostra longevità psicologica a chi si prodiga per trovare nuove soluzioni per tenerci attivi e in compagnia, nel rispetto di ogni Dpcm, e darci sostegno morale.

A tal proposito, in questo articolo di Stile Savonese voglio parlarvi di una bella iniziativa che mi è stata segnalata.

Riguarda Daniela Tessore, Soprano di Cairo Montenotte che ho già intervistato lo scorso anno in occasione dell’iniziativa CANTALITALIA.

A Ottobre 2020 gli allievi della sua scuola di canto “Music Style L’Atelier Delle Voci” avrebbero dovuto esibirsi nello storico Concerto presso il Teatro Chebello di Cairo Montenotte ma, per gli ovvi motivi legati alla situazione contingente, non ha potuto avere luogo.

Daniela non si è arresa e ha pensato di proporre una versione virtuale del Concerto, suddividendolo in tanti video che vengono somministrati periodicamente sul canale YouTube della scuola.

I corsi di gruppo sono fermi da mesi, ma in qualche modo Daniela ha cercato di realizzare un lavoro di “gruppo a distanza”, per continuare a cantare e a tenere viva la voce.

Cantare è diventata per loro un’esigenza che ha abbattuto il muro delle difficoltà, infatti i video sono stati girati in assoluta sicurezza, quando i Dpcm che si sono succeduti nel tempo lo hanno permesso, nel rispetto delle normative vigenti, grazie a una ferrea organizzazione interna.

Così, da gennaio ogni settimana viene pubblicata una nuova esibizione de “I Ragazzi di Music Style in Concerto 8”, con video che vedono protagonisti gli artisti della scuola: i solisti, il gruppo adulti, ovvero il MusicStyleGroup, e il gruppo bimbi, ovvero il MusicStyleKids.

Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia e alla professionalità di Aldo Giannuzzi, affiancato da Michela Caviglia.

Il Concerto 2020 è stato aperto dalla scrittrice Giuliana Balzano, che si è esibita live chitarra e voce.

Numerosi i consensi ricevuti dal coro MusicStyleGroup per l’esibizione di una versione rivisitata da Daniela Tessore di Better Days, come manifesto di speranza e voglia di cantare, promuovendo il motto #lamusicaèvitacontinuiamoacantare.

Marina Costa, Daniele Pistone, Marina Varaldo, Daniela Rosso, Monica Brignone, Fulvio Ravera, Monica Porro, Marco Castiglia, Gabriele Vignolo, Raffaella Garrone, Roberta Blangero, Anna Cantoni, Aldo Giannuzzi, Michela Caviglia e il Soprano Daniela Tessore: 15 voci unite con il tocco magico della tecnologia in un video che resterà nei cuori loro e di chi ama la musica.

Un concerto che sarà virtuale, ma che costituirà comunque un bel ricordo, in un periodo segnato da così tante difficoltà.

I MusicStyleKids si sono invece esibiti in un successo dello zecchino d’oro “Chi lo dice che”: Leonardo Latella, Cloe e Camilla Accusani, Doriano Costea, Giulia Ndoja, Livia e Lorenza Kamberaj, Sara De Bon, Leonardo Luisi e Gabriele Ferraro. Bravissimi!

Molti sono i video sulla rampa di lancio per le prossime settimane e alcuni parteciperanno a eventi online per Sanremo 2021.

Questa settimana, infatti, sarà possibile seguire i vari eventi collaterali in occasione del Festival della Canzone Italiana dalla pagina Facebook di Daniela Tessore e quella della Scuola “Music Style L’Atelier Delle Voci”.

In tale occasione, “Sanremo Doc” e “Sunrise Italia – Live Show – Speciale Sanremo” vedranno la partecipazione online di alcuni degli artisti di Music Style: Maria Clotilde Muzio, Raffaella Garrone, Giulia Bertin, Giada Principe, Marco Castiglia, Gabriele Ferraro, Doriano Costea, i MusicStyleKids, i MusicStyleGroup e la stessa vocal coach Daniela Tessore, che duetterà artisticamente con la pittrice Monica Porro.

Daniela, donna piena di vita e animata da un’energia inesauribile, mi ha raccontato con grandissimo entusiasmo che “Cantare è importante per dar sfogo alle emozioni e per sentirsi parte di un tutto, soprattutto in questo momento complicato di emergenza sanitaria in cui tutti si sentono più soli. Sono particolarmente fiera di tutti i miei allievi, che si sono messi in gioco con questo concerto virtuale. Seppur nella difficoltà, sono grata perché ho potuto sperimentare nuove situazioni e collaborazioni, come quella con l’artista Monica Porro. Abbiamo realizzato un video insieme, ispirandoci a vicenda sulle note di Morricone e presto vedrete la realizzazione di questo bel progetto.

La musica ci tiene uniti e, grazie alla tecnologia, riusciamo a creare qualcosa di bello insieme e siamo speranzosi di tornare a cantare a Teatro tutti insieme”.

“Tu adesso canta, ridi, vivi più che puoi. La musica è vita. Continuiamo a cantare”. #ilbellocisalverà.

