Visite ad anziani in Rsa e ospedali, qualità dell’aria a Cairo: sì dal Consiglio provinciale

Provincia. Il Consiglio provinciale odierno si è svolto nella sala dedicata a Sandro Pertini in ricordo dell’anniversario della scomparsa del popolare presidente il 24 febbraio del 1990.

“Il Consiglio – fa sapere ai microfoni di IVG.it Massimo Niero – ha approvato due mozioni avanzate dal gruppo “Uniti per la Provincia”.

Sull’onda del successo della stanza degli abbracci allestita al Trincheri di Albenga, è passata infatti all’unanimità la mozione che Barbara Pasquali e Elda Olin Verney (Italia Viva) avevano proposto a Savona, poi promossa nel Consiglio provinciale odierno dal sottoscritto”.

“Tutti i consiglieri hanno riconosciuto l’importanza della Stanza degli Abbracci allestita all’Istituto Trincheri di Albenga e la validità della proposta dell’ordine del giorno sugli incontri tra familiari ed ospiti nelle strutture – spiega il sindaco di Cisano sul Neva -: almeno dieci enti mi hanno contattato per avere informazioni sul funzionamento, i costi e le modalità di acquisto della tenda che consente l’incontro tra gli ospiti e i familiari del Trincheri, prima struttura ad avere una struttura del genere in Liguria”.

“C’è quindi un esempio di come sia possibile favorire gli incontri, non solo nelle Rsa, ma anche in ospedali e altre tipologie di strutture sanitarie” spiega Niero.

E sulla figura di Sandro Pertini il consigliere ha tenuto a ricordarne l’immagine e il pensiero in consiglio, ha ricordato come “su un tema come quello degli anziani, dei più fragili e dei più deboli sarebbe stato dalla nostra parte”.

E in un periodo di grandi contrapposizioni come questo, Niero ha citato una frase di Pertini diventata celebre: “Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi, al prezzo della mia vita, perché tu la tua idea la possa esprimere liberamente”.

Altro punto proposto dal gruppo “Uniti per la Provincia” approvato all’unanimità nella seduta provinciale odierna, l’ordine del giorno relativo alla “qualità dell’aria riguardo ai valori di presenza di benzene e benzo(a)pirene registrati nel comune di Cairo Montenotte e comuni confinanti” e le disposizioni necessarie ad integrare la fattispecie dell’inquinamento dell’aria nelle aree di Cairo e comuni limitrofi in prossimità della Italiana Coke, con la disposizione di controlli a tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini.