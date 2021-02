Albenga. Grande spettacolo alla dodicesima edizione dell’XCO Coppa Città di Albenga che a Campochiesa ha aperto ufficialmente la stagione nazionale della mountain bike ed è stato davvero un peccato l’assenza di pubblico, prezzo pagato alla pandemia che ha imposto la presenza dei soli addetti ai lavori.

La gara organizzata dall’Ucla 1991, che ha aperto il circuito Italia Bike Cup, ha richiamato concorrenti non solo da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero, in primis il team americano Specialized guidato da campione del mondo, il francese Jordan Sarrou che ha onorato l’evento come meglio non si poteva, vincendo.

La gara Open maschile, a chiusura della prima giornata, si è rivelata un ottimo test per l’iridato, ma anche per il suo compagno di colori, l’azzurro Gerhard Kerschbaumer, messi a dura prova dai rivali della Ktm Protek Elettrosystem con Mirko Tabacchi e Juri Zanotti che hanno tenuto il loro ritmo fino al giro conclusivo, quando Sarrou e Kerschbaumer hanno aperto il gas per giocarsi la vittoria tra loro allo sprint. A Sarrou è andato così il successo, all’altoatesino la consapevolezza di aver già raggiunto un ottimo grado di forma nella stagione che culminerà con le Olimpiadi. Tabacchi ha chiuso a 25”, Zanotti a 48”, poi la coppia austriaca della Trek Vaude con Gregor Raggl a 1’12” e Karl Markt a 1’26”.

Doppietta Specialized anche nella prova femminile con la campionessa d’Austria Laura Stigger che ha allungato nel finale per conquistare il successo davanti all’elvetica Sina Frei, staccata di 3”. Terzo posto targato ancora Austria con l’iridata junior Mona Mitterwallner (Trek Vaude) a 27” a precedere la prima azzurra, Giada Specia (Ktm Protek Elettrosystem) a 2’52”.

Prima delle junior Sara Cortinovis (Four Es International) davanti alle altoatesine Noemi Plankensteiner (Team Bramati Trinx Factory) a 38” e Sophie Auer (St.Lorenzen Rad) a 2’40” mentre fra i pari età maschili il successo è andato a Giorgio Coli (Merida Italia) con 12” su Edoardo Renna (Four Es International) e 20” su Nicolas Milesi (Ciclistica Trevigliese).

La manifestazione, fortemente appoggiata dall’amministrazione comunale con il sindaco Riccardo Tomatis e il suo vice Alberto Passino che hanno effettuato le premiazioni, ha richiamato fra le varie categorie assolute oltre duecento corridori, ma il grosso è atteso per domani, quando si svolgeranno le gare nazionali giovanili al mattino e al pomeriggio le prove master valide per l’assegnazione delle maglie tricolori del Gran Prix d’Inverno.

